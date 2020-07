Lord Barker, Vorstandsvorsitzender der En+ Group, plädiert dafür, dass kohlenstoffarmes, „grünes“ Aluminium eine verstärkte Rolle im europäischen COVID-19-Rettungspaket und der Klimastrategie der Europäischen Union (EU) spielen sollte.

Die En+ Gruppe fordert als Sofortmaßanhmen die Abschaffung von Zöllen auf kohlenstoffarme Importe wie auf dieses klimafreundliche Rohmetall, die den europäischen Herstellern helfen kann, eine weltweite Marktführerschaft bei der Produktion von umweltfreundlichen Gütern und Produkten zu erlangen.

Lord Barker, äußerte sich wie folgt: „Die EU kann stolz auf ihre Erfolge bei der Reduzierung von Emissionen sein und den ehrgeizigen Green Deal als großartigen Schritt in die Zukunft sehen. Politische Führungskraft kann Arbeitsplätzeund Wohlstand in Europa ankurbeln – zu einer Zeit, in der COVID-19 wirtschaftliche Notlagen verursacht hat. Da die EU fast 500 Milliarden Euro pro Jahr in den Übergang zu kohlenstoffarmen Technologien investieren muss, bietet sich hier eine gewaltige Chance, die durch den Einsatz von „grünem“ Aluminium wesentlich effektiver gestaltet werden kann.“

Europa wird nach wie vor importieren müssen

„Europa ist nach wie vor auf zu viele importierte kohlenstoffreiche Metalle angewiesen. Diese sehrumweltschädlichen Importe wirken sich auf die EU-Hersteller aus, die von kleinen Elektroautos bis hin zu Flugzeugen eine Vielzahl von Gütern produzieren.

Die wachsende Verbrauchernachfrage nachklimafreundlichen Produkten wirkt sich jedoch auf die gesamte industrielle Lieferkette aus. Warum Europas Kohlekraftwerke abschalten, wenn die Fertigprodukte, die wir kaufen oder herstellen, kohlenstoffreiches, mit Kohle produziertem Aluminium vom anderen Ende der Welt beinhalten?

Hochwertiges, kohlenstoffarmes Aluminium ist erwachsen geworden und steht jetzt in großem Maßstab bereit. Die Antwort ist die Abschaffung der Importzölle für kohlenstoffarmes Primäraluminium, um Europa dann zu helfen, wenn es am meisten darauf angewiesen ist. Dies würde ein klares Signal aussenden, dass die EU es mit dem Weg in eine grüne Zukunft ernst meint."