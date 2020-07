Der Immobilien-Konzern publity hält nicht nur im eigenen Bestand Objekte, sondern agiert auch für Dritte als Asset Manager. In diesem Bereich sei nun der Verkauf einer rund 5.000 Quadratmeter großen Büroimmobilie im Großraum München gelungen, teilt das Unternehmen aus Frankfurt am Donnerstag mit. Zu den Details äußert man sich nicht groß, so gibt es keine Angaben zu den finanziellen Details. Käufer der Büroimmobilie sei ein ...