Biontech, Allianz, ITM Power, Nikola und Nel – Überraschung an der Börse München

Wow. Damit hatte kaum einer gerechnet. Zwar liegt Wirecard in den Listen der Umsätze für Q.2 immer noch weit vorne, doch es kommen Neulinge immer weiter nach oben. Und – die gute alte Allianz ist hoch im Kurs. Sprichwörtlich und in Wirklichkeit. Alle Details – hier bei der Börse München. Bedeutet für uns im Börsendienst – auch wir werden Trading, Investmentideen und spannende Chancen genau auf diese Titel liefern und berücksichtigen. Denn nah am Markt heißt – da sein, wo die Musik spielt. Übrigens – erst ein halbes Dutzend Male in den letzten Jahren war die Nasdaq dem S&P 500 derart enteilt wie aktuell. Die folgende Kurskorrektur ließ stets nicht lange auf sich warten. Absicherungen im aktuellen Umfeld? Dann, wenn sie sinnvoll sind. Aktuell sind sie sinnvoll, auch bei uns.