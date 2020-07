Am 6. August stehen bei Symrise die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Experten der Deutschen Bank erwarten, dass der Umsatz um 3,7 Prozent ansteigen wird. Im Vorquartal lag das Plus bei 2,3 Prozent. Vor allem im Bereich Nutrition soll es gut laufen, dort rechnet man mit einem Umsatzplus von fast 7 Prozent.Für das erste Halbjahr prognostizieren die Analysten ein EBITDA von 391 Millionen Euro, das wäre ein Plus von 11 Prozent. ...