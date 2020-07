Die Aktie dürfte in dieser Lage kurz davor stehen, komplett durch die Decke und noch weiter darüber hinaus zu gehen. Zunächst hatte der Einstieg des Staatsfonds aus Singapur Hoffnung auf hohe Kurse gemacht, nun sind es die Ergebnisse der klinischen Studien des Impfstoffs. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Feuer drin, was sich erstmal nicht so schnell wieder legen dürfte!

Derzeit verläuft die Kurve allerdings noch relativ flach, dafür dass die Neuigkeiten so brisant sind. Der richtige Moment für den Einstieg wurde also noch nicht verpasst, die Reaktion des Marktes lässt noch auf sich warten. Momentan liegt die Aktie bei 61,41 Euro und macht somit ein Plus von knapp 7,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Das sind satte 4,27 Euro Anstieg. Also jetzt einsteigen und Gewinne machen!

Fazit: Wer jetzt nicht einsteigt, hat selber Schuld. Dieser Kursverlauf zeigt deutlich auf, dass man sein Geld in diese Aktie investieren sollte. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen. Unsere Analyse finden Sie hier.