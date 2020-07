Allianz, Lufthansa und Bayer heiß gehandelt

Das zweite Quartal 2020 kannte zwei beherrschende Themen: zuerst und vor allem die Corona-Pandemie, und dann, gegen Ende, den Fall Wirecard. Dass sich ein Dax-Wert innerhalb weniger Tage von über 100 Euro in Richtung Penny-Stock bewegte, dürfte so noch nie dagewesen sein. Allerdings bedeutet das auch, dass Wirecard wohl zum letzten Mal in unserer nach Orderbuchumsatz berechneten Statistik unter den Umsatzstärksten auftauchen dürfte. Wir stellen die Quartalsauswertung dervor…