Seit dem zweiten Quartal 2019 steckt der Silberpreis im Gegensatz zu Gold in einem Abwärtstrend fest. Dabei hat sich während der letzten Monate der Widerstandsbereich zwischen 18,00 und 20,00 US-Dollar als hartnäckige Hürde erwiesen und warf die Silbernotierungen in regelmäßigen Abständen immer wieder zurück. Genau auf diese Hürde steuert der Silberpreis erneut zu und wird zudem noch durch einen intakten Abwärtstrend begrenzt. Investoren sollten in diesem Bereich äußerst vorsichtig vorgehen, trotzdem ergeben sich durchaus verwertbare Handelsansätze.

Gewinnmitnahmen einplanen

Noch scheint Silber nicht am Ende seiner Erholungsbewegung angekommen zu sein, kurzfristige Gewinne bis in den Bereich von 18,50 US-Dollar können in den nächsten Tagen folgen. Von da an werden jedoch Abschläge stark angenommen, wodurch sich naturgemäß ein Short-Investment anbieten würde. Abschläge in den Bereich der Unterstützung bei 17,22 US-Dollar, darunter sogar auf ein Niveau von 16,50 Zählern kämen nicht überraschend. Ein bullisches Szenario kann sich allerdings erst oberhalb des mittelfristigen Abwärtstrends sowie der Kursmarke von 19,00 US-Dollar einstellen. In diesem Fall könnten für die nächsten Monate Kursgewinne in den Bereich von 22,00 US-Dollar anstehen, Hoffnungen auf eine ähnliche Rallye wie beim Goldpreis sollte man sich als Anleger jedoch nicht machen.