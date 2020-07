Ivan Bebek ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer und Projektentwickler sondern auch Visionär. Mit Auryn Resources setzt er alles auf einmal um und dürfte damit an seine bisherigen Megaerfolge mit Cayden und Keegan anknüpfen.

https://www.rohstoff-tv.com/play/auryn-resources-eintritt-in-die-entde ...

Auryn Resources Inc. ist ein in Kanada ansässiges, technisch orientiertes und gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Förderung von weltweit bedeutenden Gold-, Silber- und Basismetallvorkommen konzentriert.

Das Unternehmen hat seit 2018 über 100 Millionen CAD finanziert und 80 Prozent davon flossen in die Prospektion und Exploration.

Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Edel- und Basismetallvorkommen in etablierten Bergbauländern. Zu seinem Portfolio gehören die Projekte Committee Bay & Gibson MacQuoid in Nunavut (Kanada), das Projekt Homestake Ridge in British Columbia (Kanada) sowie die Projekte Sombrero, Huilacollo und Curibaya im Süden Perus. Innerhalb dieser hat das Unternehmen drei Tier-One-Chancen identifiziert. Diese sind das Goldprojekt Committee Bay in Kanada und die beiden Liegenschaften Sombrero (Kupfer-Gold-Projekt) und Curibaya (Silber-Gold-Projekt) in Peru.

Das Management-Team setzt sich aus ehemaligen Experten von Senior-Produzenten zusammen und verfügt somit über beste Beziehungen und ein ausgeprägtes technisches Verständnis.

Direktor und geschäftsführender Vorsitzender ist Ivan Bebek. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzierung und Akquisition von Mineralexplorationsunternehmen. Sein Verständnis der Kapitalmärkte und seine Fähigkeit, Unternehmen, mit denen er in Verbindung stand, zu positionieren, zu strukturieren und zu finanzieren, hat maßgeblich zu deren Erfolgen beigetragen. Herr Bebek war früher Präsident, CEO und Mitbegründer von Cayden Resources Inc., das im November 2014 für 205 Millionen Dollar an Agnico Eagle Mines Limited verkauft wurde, sowie Mitbegründer von Keegan Resources Inc. (jetzt Asanko Gold Inc.).

Shawn Wallace ist Präsident, CEO und Direktor des Unternehmens. Herr Wallace war bereits in allen Bereichen der Bergbauindustrie eingesetzt. Von der Mineralexploration und dem Projektmanagement, über Finanzierung, Fusionen & Übernahmen bis hin zur Unternehmensentwicklung. In den letzten 25 Jahren war Herr Wallace maßgeblich am Aufbau zahlreicher hochwertiger Mineralexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen beteiligt. Shawn Wallace war ebenfalls Mitbegründer von Cayden Resources Inc., das im November 2014 für 205 Millionen $ von Agnico Eagle Mines Limited erworben wurde.

Vice President für Exploration ist David Smithson und somit für die globale Exploration und Entdeckung von Auryn verantwortlich. Zuvor war Herr Smithson als globaler Goldspezialist für Newmont tätig, wo er u.a. an der Erweiterung der Goldvorkommen in den Distrikten Ahafo, Yanacocha und Carlin mitwirkte.

Committee Bay

Am 25. September 2015 erwarb Auryn Resources Inc. eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Committee Bay durch den Erwerb von North Country Gold Corp.

Das Goldprojekt Committee Bay befindet sich in Nunavut, Kanada und es umfasst über 270.000 Hektar entlang des Committee Bay Greenstone Belt (CBGB).

Der CBGB kommt ungefähr 180 km nordöstlich der Meadowbank-Mine von Agnico Eagle Mines vor und erstreckt sich mehr als 300 km nordöstlich bis zu den Ufern der Committee Bay, im Nunavut Territory des kanadischen Festlandes. Das Projekt profitiert von der bestehenden Infrastruktur, wie zum Beispiel ganzjährig befahrbare Straßen, voll ausgestattete Camps und das Vorhandensein von 5 hocheffizienten Bohrgeräten vor Ort.

Highlights:

Hochgradige Goldvorkommen und eine etablierte Ressource

· Vorhandene Explorations-Infrastruktur

· Bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit

· Über 270.000 Hektar mit Entdeckungsmöglichkeiten im Distriktmaßstab

Größere Minenerschließung in diesem Gebiet im Gange

Reserven & Ressourcen

Hochgradige Goldvorkommen werden auf der gesamten Streichlänge von Committee Bay Gold auf einer Länge von 300 km gefunden, wobei die bedeutendste Lagerstätte die Three Bluffs ist. Diese enthält Ressourcen wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

Bohrprogramm 2019

Das Sommerbohrprogramm 2019 führte dazu, dass das Unternehmen ein neues goldhaltiges hydrothermales System bohrte und bedeutende Fortschritte bei der geophysikalischen Zielerfassung erzielte. Auf dem Ziel Shamrock durchteufte Auryn 30 Meter mit 0,67 g/t Gold, einschließlich 1,5 Meter mit 5,03 g/t Gold, das sich durch Quarzadern innerhalb von Gabbro-Gestein auszeichnet. Das Ziel Shamrock befindet sich 2,5 Kilometer südwestlich des Ziels Aiviq, wo das Unternehmen in diesem Sommer 10,5 Meter mit 1,22 g/t Gold gebohrt hat.

Maschinelles Lernen:

Die maschinelle Lernplattform von Computational Geoscienes Inc. wird zusätzliche Ziele auf der "Three Bluff“ Lagerstätte generieren - ein 1600 Quadratkilometer großes Gebiet, das die Lagerstätte Three Bluffs und die 20 km lange Scherzone umfasst, in der die Ziele Aiviq und Kallulik liegen, wo eine bedeutende Goldmineralisierung gefunden wurde. Die Plattform wird die riesigen Datenmengen (die durch umfangreiche geochemische Oberflächenprobenentnahmen, geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen gesammelt wurden), die Auryn und frühere Explorationsunternehmen auf diesem Projekt durchgeführt haben, verarbeiten und hoffentlich neue Kennnisse daraus ziehen.

Homestake Ridge

Das zu 100 % unternehmenseigene Homestake Ridge-Projekt erstreckt sich über etwa 7.500 Hektar innerhalb des Iskut-Stewart-Kitsault Gürtels im Nordwesten von British Columbia. Es liegt 32 km südöstlich von Stewart, BC, und 32 km nördlich der historischen Bergbaustädte Kitsault und Alice Arm. Bisher wurden auf dem Grundstück mehr als 275 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 90.000 Metern abgeschlossen, und weitere sind noch in der Erprobung.

Highlights:

Hochgradige Goldausstattung innerhalb des Goldenen Dreiecks

· Etablierte bedeutende Mineralressource

· In der Nähe der regionalen Infrastruktur gelegen: Nordwest-Transportkorridor, Tiefwasserzugang und bestehende Straße im Umkreis von 6 km von der Lagerstätte

Bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit

Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment - PEA) für Homestake Ridge (siehe Pressemitteilung vom 15. April 2020) zeigt das Potenzial des Projekts sich zu einer hochgradigen, kleinflächigen Untertage-Goldmine mit positiver Wirtschaftlichkeit und Aufwärtspotenzial, sowohl durch einen steigenden Goldpreis als auch durch eine voraussichtliche Erweiterung, zu entwickeln.

Hochgradige Gold-Silber-Lagerstätte innerhalb des Goldenen Dreiecks in Zentral-BC

Angezeigte Ressource: 166.000 Unzen@ 7,02 g/t Gold, 1,8 Mio. Unzen @ 74,8 g/t Silber

Abgeleitete Ressource: 816.700 Unzen @ 4,58 g/t Gold, 17,8 Mio. Unzen @ 100 g/t Silber

Höhepunkte der PEA:

Berechnungsgrundlage bei 1.350$/oz Gold; 12$/oz Silber; 3,0$/Pfund Kupfer

Net Present Value nach Steuern (NPV 5%): 108 Mio. USD Internal Rate of Return IRR nach Steuern 23,6 % Investitionsausgaben vor der Produktion 88 Mio. USD Rückzahlungsperiode nach Steuern 36 Monate AISC 670 USD/oz Gold PEA Minenlaufzeit (LOM) 13 Jahre LOM Unzen Goldäquivalent 590.040 Unzen Goldäquivalent LOM Durchschnittsgehalt 6,42 g/t Goldäquivalent Maximale jährliche Produktion 88,660 Unzen Goldäquivalent Durchschnittliche Produktion/Jahr 45.400 Unzen Goldäquivalent Abbaubare Tonnen pro Tag 900 Tonnen Gestein

Sombrero

Das Kupfer-Gold-Grundstück Sombrero umfasst etwa 130.000 Hektar und befindet sich etwa 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus. Eine Hochspannungsleitung, die durchs komplette Projekt verläuft und mehrere geteerte Straßen, die zu zwei in der Nähe liegenden Städten führen, sorgen für eine außergewöhnliche Infrastruktur.

Das Grundstück befindet sich innerhalb einer westlichen Ausdehnung des Andahuaylas-Yauri-Gürtels. Dieser nordwestliche Rand des Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels beherbergt die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya. Das Hauptziel bei Sombrero ist eine Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung zu finden, die nach Ansicht von Auryn geologische Ähnlichkeiten mit den Minen Tintaya und Las Bambas aufweist. Allerdings handelt es sich bei den Proben, die bei Sombrero entnommen werden, um Kupfer-Gold und nicht um Kupfer-Molybdän. Darüber hinaus gibt es bei Sombrero eine 5 bis 25 Meter dicke vulkanische Deckschicht, die weiter östlich, wo sich die Minen Los Chancas, Las Bambas und Tintaya befinden, nicht zu sehen ist.

Highlights:

Mehrere Skarn- und Epithermalkörper, die vom Ferrobamba-Kalkstein beherbergt und von Intrusiven durchschnitten werden

· Wichtige Oxid-Targets von der Oberfläche

· 3900 m Höhe mit ausgezeichnetem Zugang zur Infrastruktur

Bisher keine Bohrungen für Kupfer und/oder Gold

Im April 2019 erhielt Auryn Zugang zum Kern von acht historischen Bohrlöchern, die 2013 von einem Stahlunternehmen, auf der Suche nach einer Eisenskarn-Mineralisierungen, gebohrt wurden. Die Untersuchungsergebnisse von Auryn stießen in jedem Bohrloch auf eine Kupfer-Gold-Mineralisierung. Zu den Highlights zählen 116 Meter mit 0,58% Kupferäquivalent (0,42% Cu und 0,24 g/t Au), 90,4 Meter mit 0,51% Kupferäquivalent (0,48% Cu und 0,05 g/t Au) und 51 Meter mit 0,53% Kupferäquivalent (0,43% Cu und 0,16 g/t Au). Insgesamt definieren die historischen Bohrlöcher einen mineralisierten Körper mit einer Streichlänge von insgesamt 300 Metern und einer durchschnittlichen Breite von etwa 150 bis 200 Metern, der sowohl nach Norden als auch nach Süden offen ist. Des Weiteren führt Auryn seit 2017 geochemische Untersuchungen auf einer Fläche von 7.000 Quadratkilometern durch, um eine potenzielle Mineralisierung ausfindig zu machen. Der nächste Schritt wird nun der Beginn von ersten Bohrungen sein. Dieser steht unmittelbar bevor, da sich die Genehmigungen in der letzten Phase befinden.

Curibaya

Das Projekt Curibaya umfasst etwa 11.000 Hektar, einschließlich der 2019 erworbenen Konzessionen Sambalay und Salvador. Das Projekt liegt in einem Kupfer-Porphyr-Gürtel, der einige der größten Porphyr-Vorkommen Perus beherbergt. Darunter das Cerro-Verde-Vorkommen von Freeport McMoRan, die Cuajone- und Toquepala-Vorkommen von Southern Copper und das Quellaveco-Vorkommen von Anglo American. Das Projekt umfasst auch die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und deren Nebenstrukturen, die gemeinsam als eine der grundlegenden Vorkommen sowohl für epithermale als auch für porphyrartige Mineralisierungen innerhalb der Region interpretiert wird. Curibaya gilt als hochwertiges und großformatiges Silber-Gold Epithermalsystem

Das Curibaya-Projekt befindet sich 53 km nord-nordöstlich der Provinzhauptstadt Tacna und ist in 2,5 Stunden über eine Straße zu erreichen. Hochspannungsleitungen, die Stadt Sama Grande und der Hafen von Ilo stellen eine optimale Infrastruktur bereit.

Bisher wurde noch nicht angefangen zu bohren. Allerdings deuten hochwertige Silber-, Gold- und Kupfer-Vorkommen an der Oberfläche innerhalb des Epithermal/Porphyr-Gürtels auf eine Lagerstätte von Weltklasse hin. Das Kartierungs- und Erprobungs-Programm 2020 von Auryn identifizierte zusätzlich eine neue Mineralisierungszone, etwa einen Kilometer nordöstlich der früheren Zonen, mit Gehalten von bis zu 946 g/t Silber und 1,96 g/t Gold. Darüber hinaus bestand eine weitere Probe, 800 Meter nordöstlich der beprobten Adern, aus, 42,6 g/t Gold und 9.180 g/t Silber. Durch geologische Kartierungen ist das technische Team von Auryn der Ansicht, dass dies die Quelle für die weit verbreiteten, hochgradigen Edelmetalladern ist und sich über ein 4 x 4 Kilometer großes Alterationssystem erstreckt. Die ersten Bohrgenehmigungen werden noch für 2020 erwartet.

Auryn Resources verfügt über eine ausgeglichene Finanzierungsstruktur und ausreichende Barmittel. Diese belaufen sich mit Stand Februar 2020 auf 15 Mio. CAD. Hauptaktionäre des Unternehmens sind das Management mit 15% und Newmont Goldcorp als Ankerinvestor mit 10,6% der ausstehenden Aktien. Enge Mitarbeiter und enge Angehörige des Unternehmens halten zurzeit ca. 28% der Anteile. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 235,4 Mio. CAD. Zu finden ist Auryn Resources an der kanadischen Börse TSX, wie auch an der amerikanischen NYSE American unter dem Ticker AUG.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1