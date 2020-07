FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Vortagesrally dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zunächst eine Atempause gönnen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein knappes Plus von 0,06 Prozent auf 12 616 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut. Der EuroStoxx 50 wird am Freitag rund 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Der Markt schwankt weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden. Am Freitag wird in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags nicht gehandelt, so dass von dort zum Wochenschluss kaum Impulse für den deutschen Markt zu erwarten sind. Und auch in der Eurozone stehen keine spannenden Konjunkturdaten an. Ferner mangelt es bislang an relevanten Nachrichten zu deutschen Unternehmen.