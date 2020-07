FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie ist der Deutschen Bank mitten in der Sanierung in die Parade gefahren. Die Hoffnung, dass Deutschlands größtes Geldhaus 2020 endlich aus der jahrelangen Krise kommen könnte, ist dahin. Analysten rechnen mal wieder mit einem Milliardenminus - es wäre das sechste Jahr mit einem Verlust in Folge. Doch die Bankspitze sieht sich angesichts trotzdem in ihrem Kurs bestätigt, und Anleger an der Börse scheinen das ähnlich zu sehen. Was bei der Deutschen Bank los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt:

DAS IST LOS BEI DER DEUTSCHEN BANK: