Sind die Aktienmärkte wirklich Märkte - oder gleichen sie doch eher einem Casino mit gezinkten Karten? Das zweite Quartal - also das Quartal der Coronakrise - gibt hier Aufschluß: 90% der Gewinne der amerikanischen Aktienmärkte geschahen ausserbörslich, fast immer wenn die meisten asiatischen Aktienmärkte bereits geschlossen haben (also die Liqudität in den US-Futures sehr dünn ist, sodass hier leicht manipuliert werden kann). Die nächste Manipulation ist das rapide Absenken der Gewinnerwartungen - um dann melden zu können, dass die überrragende Mehrheit der Unternehmen diese Gewinnerwartung übertroffen habe (und die Aktienmärkte dann deswegen steigen). Und schließlich scheinen auch Daten wie gestern die US-Arbeitsmarktdaten nicht gänzlich frei von Manipulation..

Das Video "Aktienmärkte: So wird manipuliert!" sehen Sie hier..