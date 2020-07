Die Welt wartet ungeduldig auf den Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid 19. Aktuell sind laut WHO mehr als 150 Impfstoffprojekte mit verschiedenen Partnern und Strategien bekannt. Eine neue und vielversprechende Strategie bilden Impfstoffe auf mRNA-Basis. Neben der deutschen Curevac forscht auch die deutsche Biotechfirma Biontech in Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer daran. Bei dieser neuen Strategie werden körpereigene Zellen dazu gebracht, Proteine zu bilden, die jenen des Coronavirus gleichen. Auf diese Proteine reagiert dann das Immunsystem mit der Bildung von Antikörpern. Sind die Studien erfolgreich, wollen Biontech und Pfizer bis Ende 2020 bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,2 Milliarden Impfstoffdosen herstellen.

Zum Chart

Der Kurs von Pfizer bewegt sich innerhalb eines seit Dezember 2018 gültigen Abwärtstrends. Bei übergeordneter Betrachtung drehte der Kurs nach der Erholung vom coronabedingten Sell Off an der oberen Begrenzung des Trendkanals wieder nach unten und bildete am 26. Juni ein partielles Tief bei 31,61 US-Dollar aus. Von diesem Tief konnte sich das Papier wieder emporarbeiten und hat – nach der Überwindung des Widerstands bei 34,69 US-Dollar - aktuell Potenzial bis zum Level im Bereich von 39 US-Dollar. Mit einer Long-Strategie, einem Call Optionsschein mit Hebel von 27 - kann dieses Potential ausgeschöpft werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 47 US-Dollar) mit der WKN JM54AL weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 31 % auf. Hier erwarten die Marktakteure weitere hohe Kursbewegungen im Basiswert Pfizer.