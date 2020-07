---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt, 03. JULI 2020



Infrastrukturfonds: Asien auf dem Vormarsch



* Quartalsweise Reallokation des Ve-RI Listed Infrastructure abgeschlossen.



* Anteil der Eisenbahnunternehmen verdoppelt sich.



* Japan stark vertreten - USA und Canada verlieren an Attraktivität.

Im Zuge des aktuellen Rebalancing des Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) wurden insgesamt sechszehn der dreißig sich im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht.

Anteil an Eisenbahnunternehmen verdoppelt



Dabei kam es zu deutlichen Veränderungen in der Sektorverteilung. Die größten Zuwächse gab es bei Eisenbahnunternehmen. Hier verdoppelte sich der Anteil im Portfolio von 10 Prozent auf nun 20 Prozent. Aus diesem Sektor neu aufgenommen wurden die drei japanischen Unternehmen Kyushu Railway, Central Japan Railway, Keihan Holding sowie die US-amerikanische Union Pacific.

"Die Schiene gewinnt an Attraktivität. Unser regelbasiertes Aktienselektionsmodell reagiert auf die starken Veränderungen in der Bewertung und Marktdynamik im Transportbereich. Im Gegensatz dazu befindet sich aktuell kein Flughafenbetreiber in unserem Portfolio", so Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager des Ve-RI Listed Infrastructure.

Strikt regelbasiertes Vorgehen



Der Fonds investiert bewusst in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man die Bereitstellung von Netzen zum Energie- und Rohstofftransport sowie zur Kommunikation, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von La Française Asset Management das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Value-Bewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zu Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 Top-Werte werden quartalsweise und gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die notwendige Flexibilität gibt.