Mithilfe von Abschalteinrichtungen erschleichen sich Autobauer die Zulassung der Fahrzeuge für den Straßenverkehr. Eine der vielgenutzten Einrichtungen ist die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung , die von Daimler eingesetzt wird. Auf dem Prüfstand halten die Fahrzeuge des Stuttgarter Autoherstellers die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide ein. Der Grund: Die Abschalteinrichtung sorgt dafür, dass der Kühlmittelkreislauf künstlich heruntergekühlt wird. Dadurch steigt die Temperatur des Motoröls nur langsam an. Bei einer niedrigen Temperatur des Motoröls stößt das Auto auch weniger gesundheits- und umweltschädliche Stickoxide aus. Die Emissionen bleiben also unter den gesetzlichen Vorgaben. Da mit dem Messergebnis während des Prüfzyklus alles in Ordnung ist, erhalten die geprüften Modelle so die Typzulassung für den Straßenverkehr.

Emissionen der Mercedes-Fahrzeuge steigen im Straßenverkehr

Auf der Straße sehen die Emissionswerte jedoch ganz anders aus. Die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung ist dann nicht mehr aktiv. Das bedeutet: Der Kühlmittelkreislauf wird nicht mehr heruntergekühlt, das Motoröl erhitzt sich schneller und der Mercedes stößt mehr Stickoxide aus. Die Emissionswerte steigen sogar so stakt an, dass sie die gesetzlichen Grenzwerte bei weitem überschreiten. Dann liegt der Wert für die schädlichen Stickoxide über der vorgeschriebenen Maximalmenge von 180 Milligramm pro Kilometer. Das ist eine Belastung für Mensch und Umwelt und provoziert Fahrverbote in Städten und Ballungszentren.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist Daimler auf die Schliche gekommen und hat die Abschalteinrichtung in Form der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung im Herbst 2018 entdeckt. Die Konsequenz: Rückrufe. Rund 60.000 Mercedes-Fahrzeuge des Modells GLK 220 CDI aus den Baujahren 2012 bis 2015 mit dem Motor OM 651 der Abgasnorm Euro 5 müssen in die Werkstatt. Die illegale Abschalteinrichtung wird deaktiviert und der Stickoxidausstoß bei den Fahrzeugen reduziert.

Weitere Rückrufe wegen Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung

Mit diesen Rückrufen war das Thema Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung aber noch nicht abgehandelt. Anfang 2020 ordnete das KBA weitere Rückrufe wegen der unzulässigen Abschalteinrichtung an. Da der betroffene Motor OM 651 nicht nur im GLK verbaut ist, sondern auch in weiteren Fahrzeugen, mussten auch Modelle der C-, E- und S-Klasse zurückgerufen werden.

Der Skandal um die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung könnte sich sogar noch weiter ausweiten: Experten zufolge könnte diese Art der Abschalteinrichtung auch im Dieselmotor OM 642 implementiert sein. Wäre das der Fall, wären weitere 700.000 Mercedes-Fahrzeuge vom Mercedes-Abgasskandal betroffen. Auch diese Dieselautos der Daimler AG müssten dann zurückgerufen werden.

