Bei der Daimler Aktie zeigt sich eine charttechnisch interessante Ausgangslage. Nach der Erholungsbewegung vom Corona-Crashtief bei 21,015 Euro auf 41,49 Euro am 8 Juni wird der Kursverlauf durch eine Konsolidierung geprägt. In den letzten Tagen lief diese nach anfänglichen Verlusten aber nur noch als Seitwätsbewegung ab. Daimlers Aktienkurs konnte sich in dieser Zeit im Bereich 34,295/35,020 Euro stabilisieren. Ein Ausbruch aus der ...