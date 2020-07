Ob über oder unter den Erwartungen – die Aktienkurse steigen wieder

Die Arbeitslosequote ging auf 11,1 % zurück, nach 13,3 % im Mai. Erwartet wurde hier ein Wert von 12,3 %.

Wie kann man die Zahlen nun werten?

Bullishe und bearishe Interpretation der Daten

Die Variante der Bullen: Der Arbeitsmarktbericht hat die Prognosen klar geschlagen und der Arbeitsmarkt erholt sich deutlich schneller als erwartet. Dementsprechend haben die Aktienmärkte auch klar positiv auf die Zahlen reagiert und die Aktienindizes einen Sprung nach oben gemacht.

Die Argumente der Bären: Es wurden zwar in den vergangenen beiden Monaten 7,5 Millionen Stellen geschaffen, es sind aber damit noch 13,3 Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Krise. Und die Arbeitslosenquote ist immer noch höher als zu Zeiten der Finanzkrise. Da die Neuinfektionen in den USA vorgestern erneut ein Rekordniveau erreicht haben und Lockerungen in diversen Bundesstaaten zurückgenommen wurden, könnte die Arbeitslosigkeit inzwischen bereits wieder zulegen, was die Juni-Daten noch gar nicht widerspiegeln.

Ob über oder unter den Erwartungen – die Aktienkurse steigen

Aus meiner Sicht sind beide Sichtweisen absolut richtig. Doch die Argumente der Bären ziehen derzeit einfach nicht. Stattdessen haben die Aktienmärkte sowohl auf die gestrigen als auch die vorgestrigen Daten bullish reagiert, obwohl die Erwartungen vorgestern enttäuscht und gestern übertroffen wurden. Dies zeigt sehr klar, welche Mentalität derzeit an den Märkten herrscht. Komme, was wolle, es wird wieder gekauft bis sich die Balken biegen. Die Konsolidierungen in DAX, Dow Jones und S&P 500 scheinen ausgereicht zu haben, um nun wieder Käufer anzulocken.

Es droht eine neue Finanzkrise

Dabei schildern die mahnenden Worte diverser Experten ein immer bedrohlicheres Szenario. Der US-Notenbankpräsident von St. Louis, James Bullard, warnt nun sogar vor einer neuen Finanzkrise. Er fordert ein besseres Risikomanagement in der Gesundheitspolitik, ansonsten „könnten wir eine Welle von großen Firmenpleiten bekommen, die sich zu einer Finanzkrise ausweiten könnte“, sagte er in einem Interview der Financial Times.