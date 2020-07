Ein schneller Chartcheck zur Nel ASA Aktie, die gestern den Ausbruch aus der konsolidierenden kurzfristigen Abwärtsbewegung geschafft haben könnte. Heute Morgen bestätigt sich dies, Nels Aktienkurs klettert in der Spitze auf 1,85 Euro und liegt aktuell bei 1,848 Euro mit 1,51 Prozent im Plus. Allerdings war das Papier an der Frankfurter Börse auch gestern schon auf 1,848 Euro geklettert, fiel anschließend aber etwas zurück. Der ...