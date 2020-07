ESG-Investing: Relevanter denn je

Insbesondere rechnen die State Street Global Advisors ESG-Experten damit, dass wir eine zunehmende Konzentration auf Investitionen in Klimastrategien- und Green Bonds sehen werden, da Anleger zunehmend versuchen, Klimarisiken zu mindern und positive Auswirkungen in der realen Welt zu erzielen.

