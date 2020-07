Loomis Sayles: Fünf gute Gründe für High Yield Asia

1) Die asiatische Wirtschaft auf Erholungskurs

In China geht die Erholung erkennbar voran. Das Arbeitsniveau hat fast das Ausmaß von vor der Krise erreicht und die Industrieproduktion befindet sich im Aufwind. An dieser Entwicklung hatten die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung einen großen Anteil. Im Wissen um die Bedeutung mittelgroßer und kleiner Unternehmen wurde auch dieser Bereich mit verschiedenen Hilfsmaßnahmen unterstützt. Betrachtet man Asien insgesamt, so ist erkennbar, dass die proaktive Politik, Zinssenkungen sowie Notfallkreditfazilitäten die regionale Erholung ebenfalls unterstützen. Zwar erhöhen die Konjunkturmaßnahmen – wie in den entwickelten Märkten auch - die Haushaltsdefizite und die Schuldenlast der Länder. Sie leisten aber einen wichtigen Beitrag zur Schadensbegrenzung und ermöglichen die langsame Rückkehr zu einer Erholung.

2) Unternehmen solide aufgestellt