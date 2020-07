PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach kräftigen Gewinnen am Vortag sind die europäischen Börsen am Freitag zwischen leichten Gewinnen und Verlusten geschwankt. Da außerdem an der New Yorker Wall Street wegen der Feierlichkeiten rund um den morgigen Unabhängigkeitstag kein Handel stattfindet, dürfte es weiter ruhig bleiben. Die etwas besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten unter den Dienstleistern in der Eurozone und in Großbritannien im Juni lieferten ebenfalls kaum Impulse.

Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,09 Prozent auf 3317,08 Punkte nach. Auf Wochensicht steuert der Leitindex der Eurozone damit auf einen Gewinn von 3,5 Prozent zu. In Paris sank der französische Leitindex Cac 40 am Freitag um 0,29 Prozent auf 5034,78 Punkte. In London ging es für den FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 6214,00 Zähler abwärts.