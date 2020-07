Die Zahl der Stimmrechtsmitteilungen bei Wirecard wird nicht kleiner. Rund um die Insolvenzmeldung des DAX-Konzerns am 25. Juni verändern eine Reihe von US-Investoren ihre Positionen.So reduziert die Citigroup ihre Position bei Wirecard am 25. Juni von 5,02 Prozent auf 4,92 Prozent. Dabei steigt der Aktienanteil von 0,22 Prozent auf 0,43 Prozent an. Bei den Instrumenten sinkt das Engagement hingegen von 4,81 Prozent auf 4,49 ...