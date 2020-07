Bis 2023 will die Software AG einen Umsatz von 1 Milliarde Euro erwirtschaften. Das hat die Gesellschaft auf der Hauptversammlung bestätigt. Die operative EBITA-Marge soll bei 25 Prozent bis 30 Prozent liegen. Für das laufende Jahr dürfte die reduzierte Prognose mit den kommenden Zahlen bestätigt werden. So soll es im Cloud und IoT Bereich ein Orderplus von 20 Prozent bis 40 Prozent geben. Im Segment DBP soll das Plus bei 10 ...