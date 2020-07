NFON will in Portugal ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum aufbauen. „Im September 2020 ist die Gründung in der Área Metropolitana de Lisboa (Metropolregion Lissabon) mit der Zielsetzung geplant”, teilt der Cloud-PBX-Anbieter am Freitag mit. Man wolle noch 2020 an dem neuen Standort die ersten Entwickler beschäftigen und die Zahl im kommenden Jahr auf 30 Personen erhöhen, so NFON.„Wir werden mit unserem ...