Die Aktie von GR Silver Mining ist derzeit nicht zu stoppen. Sie markierte sie an der Heimatbörse in Toronto ein neues Allzeithoch. Der Aufstieg wird begleitet von guten operativen Nachrichten. Nun muss nur noch der Silberpreis mitspielen.

2020 scheint das Jahr von Marcio Fonseca zu sein. Der Gründer, Großaktionär und CEO von GR Silver Mining (0,60 CAD | 0,41 Euro; CA36258E1025) hat einen Lauf. Erst gelang die spektakuläre Übernahme des Plomosas-Silberprojekt von First Majestic Silver. Mit der Übernahme des historischen Bergwerks kaufte man sich jede Menge Infrastruktur sowie noch nicht ausgewertete Bohrdaten hinzu (mehr hier). Dann blieb das Unternehmen, dessen wichtigste Projekte allesamt im Rosario Mining-Distrikt in Mexiko liegen, weitgehend von der Corona-Pandemie verschont und konnte die Arbeiten unter neuen Umständen fortsetzen. Und schlussendlich konnte man sich jüngst finanziell für die Zukunft rüsten und sammelte mehr als 9 Mio. Dollar bei Investoren ein. Die Platzierung war deutlich überzeichnet.

Aktie auf Allzeithoch

Garniert wurde die Entwicklung von laufend guten Bohrergebnisse aus Plomosas und dem benachbarten San Marcial-Projekt. Die Aktie jedenfalls hat auch einen Lauf. Gestern markierte man ein neues Allzeithoch. Bei hohen Handelsumsätzen erreichte der Titel die 0,60 CAD-Marke und lag zeitweise darüber. Seit Jahresanfang hat das Papier um mehr als 150 Prozent zugelegt. Seit dem Märztief konnte sich der Titel sogar mehr als verfünffachen.

Nachrichtenstromm hält an

Der Nachrichtenfluss dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten anhalten. So rechnen wir fortlaufend mit neuen Bohrdaten aus den beiden Hauptprojekten. Zudem kündigte Fonseca an, dass man für San Marcial bis zum Herbst eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen will. Bisher verfügt man hier über eine NI 34-101 konforme Schätzung mit insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“.