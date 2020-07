Dow Jones Index – Feiertagshandel

Die Auftragseingänge in der Industrie sind im Mai ebenfalls um 8 % gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem es im April zu einem Einbruch um 13 % gekommen war. Die Marktdynamik nach der stetigen Wiedereröffnung gewinnt deutlich an Fahrt.

Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten haben gestern zunächst die Rally in den US-Indizes weiter befeuert. Nachdem die US-Wirtschaft schon im Mai überraschend wieder mehr Einstellungen vermeldet werden konnten, lag der Jobzuwachs im Juni mit fast 5 Millionen Stellen deutlich über den Erwartungen.

Die Coronavirus-Fälle in den USA erreichten am Donnerstag einen weiteren Tagesrekord. Durch das lange Wochenende und der Feierlichkeiten rund um den 4. Juli auf die sich die Amerikaner traditionell freuen geht auch die Angst um, dass sich die Infektionszahlen nochmals deutlich erhöhen. Laut der Johns Hopkins Universität wurden in den USA 52.291 neue Fälle registriert, womit sich die Zahl der landesweiten Fälle auf 2.739.879 erhöhte.

Mit der gestrigen Rally erreichte der US 30 Index einen Hochpunkt bei 26.208 Punkten. Somit wurde die Widerstandszone bei 26.420 Punkten knapp verfehlt. Anschließend setzten vor dem langen Wochenende Verkäufe ein. Zur Mittagszeit erreicht der US 30 nun das 76,4 % Retracement der gestrigen Rally von 25.641 Punkten bis 26.208 Punkten. Im Bereich 25.774 und 25.699 Punkten befindet sich zunächst ein Unterstützungslevel. Über dem Zwischenhoch bei 26.042 Punkten, könnte somit die Rally wieder aufgenommen werden. Auf der Unterseite gilt es vor allem in der neuen Handelswoche das Wochentief bei 24.874 Punkten im Auge zu behalten, da dieses Level bei einer Unterschreitung einen weiteren Rutsch andeuten könnte.

