Anleger-Tipp: Der Wasserstoff-Boom sorgt für starke Werte an der Börse und die Unternehmen der Branche sind gefragt wie noch nie. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport alles zu den großen Gewinnern unter den Wasserstoff-Herstellern. Hier kostenfrei lesen.

Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich weiterhin über positive Nachrichten an der Börse und vor allem über neue Aufträge. Vor allem China zeigt sich weiterhin als einer der wichtigsten Vertriebspartner für Ballard Power. Momentan läuft es einfach rund!

Der Partner Guangdong Synergy Ballard Hydrogen Power Co, an dem Ballard Power auch selbst beteiligt ist, hat eine Bestellung über einige Membran-Elektroden-Einheiten abgegeben. Das Auftragsvolumen umfasst insgesamt einen Wert von rund 7,7 Millionen Dollar. In China werden schon über 650 Elektrobusse und 2200 Brennstoffzellen-KW mit den Technologien von Ballard Power angetrieben.

Der Aktienkurs liegt aktuell auf dem höchsten Wert seit über 12 Jahren. Insgesamt steigt der Aktienkurs um fast 5 Prozent und 0,755 Euro und liegt aktuell bei 16,185 Euro. Der positive Trend der letzten Tage setzt sich also fort und ist mittlerweile auf einem vorübergehenden Höhepunkt. Das Potenzial für mehr ist aber auf jeden Fall gegeben!

Fazit: Ballard Power kann aktuell von der guten wirtschaftlichen Situation der Wasserstoff-Branche profitieren. Der Boom hält weiter an und sorgt für Rekordwerte an der Börse. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.