WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat das Geschäft am Freitag mit tieferen Notierungen beendet. Der ATX schloss um 0,68 Prozent schwächer auf 2272,78 Punkten, allerdings kam der Leitindex von seinen Tagestiefstständen wieder etwas zurück. Der ATX Prime verlor um 0,56 Prozent auf 1158,72 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich schwächer, Impulse aus den USA blieben aus - dort fand wegen eines vorverlegten Feiertags kein Handel statt.

Das Tageshighlight war am Freitag die Kursbewegung der Aktien von Semperit, die einen Sprung um 21,75 Prozent auf 12,54 Euro machten. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, für 2020 ein Betriebsergebnis (Ebit) im Bereich von 110 bis 160 Millionen Euro zu erreichen, nach einem Minus von 16,5 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Nachricht hatte für Begeisterung am Markt gesorgt, die Aktie kostete zwischenzeitlich sogar 13,36 Euro, was einem Zuwachs von fast 30 Prozent entspricht.