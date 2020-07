Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien die größten Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

In der letzten Woche konnte der Aktienkurs sich um unglaubliche 40 Prozent steigern und weist derzeit einen unglaublichen Wert von 8,43 Euro auf. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei knapp über 6 Euro. Zum Ende des Freitages konnte man sich nochmal um starke 5 Prozent verbessern und verzeichnet nun den höchsten Aktienkurs seit über 12 Jahren.

Ein Grund dafür könnte die Übernahme zweier Unternehmen sein. Der Wasserstoffhersteller United Hydrogen und der Brennstoffzellentechnologieanbieter Giner ELX gehören seit kurzem zum Unternehmen. Daraufhin wurde bereits der Umsatzausblick für 2024 von 1 Milliarde US-Dollar auf 1,2 Milliarden US-Dollar angehoben.

