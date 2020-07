Hervorragende News in Verbindung mit einer computergestützten “STRONG BUY”-Empfehlung ergeben ein explosives Bild, dem man sich als Anleger nur schwer wiedersetzen kann. Man kann durchaus von einem möglicherweise vorprogrammierten Kursgewinn sprechen. Überlegen sie diese Situation zu nutzen!

13 von 13 Indikatoren sagen bei NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK), die in meinen Augen die neue Paypal im Kryptobereich werden könnte, aktuell “BUY”, womit sich eine Einschätzung ergab, die nicht alltäglich ist: „STRONG BUY”! Seit Freitag gehört man aber auch noch zur Elite der Top 1%. Schon einmal “rallysierte” diese Aktie von 0,40 auf beinahe 7,00 Dollar. Es hat den Anschein, als würde sich diese Geschichte JETZT wiederholen.



Zusätzlich zu dieser hervorragenden charttechnischen Situation, die ohnehin einen Kauf der Aktie nahe legen würde, zündet NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) eine weitere Bombe in Newsform, die alles andere als eine Nebelgranate ist:

NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) freut sich, die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Deutschland bekannt zu geben, die zur Unterstützung seines wachsenden europäischen Geschäfts ins Leben gerufen wird.

Man hat auch bereits die erste europäische Bankbeziehung aufgebaut, um den schnell wachsenden europäischen Kundenstamm zu unterstützen.

Das Unternehmen wurde durch das Wachstum seiner Kerngeschäftsbasis im Laufe des Jahres 2020 ermutigt und hat festgestellt, dass eine lokale Präsenz erforderlich ist, um die Kunden mit großem Durchsatz effizient zu verwalten.

Wir werden in der Lage sein, europäische Kunden mit der von uns eingerichteten dedizierten Infrastruktur effizienter zu bearbeiten und zu bezahlen, und diese Schritte werden es uns ermöglichen, die tägliche Zahlungsfähigkeit, die wir unseren Kunden versprechen, in Euro bereitzustellen. JENN LOWTHER, CHIEF REVENUE OFFICER VON NETCENTS TECHNOLOGY INC. (WKN: A2AFTK)



Das Kryptoverwahrgeschäft wurde zum 1. Januar 2020 durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten Europäischen Geldwäscherichtlinie als neue Finanzdienstleistung in das Kreditwesengesetz (KWG) aufgenommen. Unternehmen, die diese Dienstleistung erbringen wollen, benötigen nun eine Erlaubnis der BaFin.

NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) bietet, neben der Abwicklung von Zahlungen an Händler, Geschäftsbanken, die daran interessiert sind, ihren Kunden neben herkömmlichen Finanzprodukten auch den den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen, eine “White-Label”-Lösung an.

NEWS-FAZIT:

Warum ist es NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) möglich, nun so derart auf die Tube zu drücken? Das liegt wohl einzig und allein an den letzten News, und zwar im Speziellen an der 1,4 Mrd. USD hohen Kreditlinie zur Unterstützung von Kryptowährungsgeschäften (siehe News vom 19.Juni 2020).

Die 1,4 Milliarden USD sind die größte Kreditlinie, die jemals einem Krypto-Bezahldienstleister gewährt wurde.

Die bekanntgegebene Ausweitung des Geschäftsbereiches von Nordamerika auf die Europäische Union ist somit ein zwar unerwarteter, weil so schnell passierender, aber dennoch sehr begrüßenswerter Schritt, den die Marktteilnehmer sehr wohlwollend aufnehmen dürften.

Der Markt für NetCents in Europa ist somit jedenfalls geebnet, denn Europäische Institutionen sind laut einer kürzlich von Bitcoin.com veröffentlichten Umfrage eher geneigt, an den Kryptomärkten teilzunehmen als nordamerikanische Institutionen. 82% der europäischen Befragten neigen eher zu Kryptowährungen.

Ich persönlich erwarte am Montag einen recht großen Ansturm auf die Aktie. Gepaart mit der eingangs erwähnten hervorragenden charttechnischen Situation könnte man durchaus Kursgewinne von 30% und mehr sehen. MEINUNG AUTOR

START DER NETCENTS KRYPTO-KREDITKARTE

Mit dem geplanten Rollout der NetCents-Kreditkarte in Kanada und den USA, mit der man bei jedem Geschäft, das Visa-Karten akzeptiert, mit bis zu drei Kryptowährungen bezahlen kann, wird nun ein neuer Meilenstein gesetzt (News vom 26.6.2020).

SIZE MATTERS

Laut letzten Erhebungen sind es in den USA rund 36,5 Mio. Personen, die Kryptowährungen besitzen. Das sind weit über 10% aller Amerikaner – Tendenz stark steigend (Verdopplung von 2018 auf 2019)! Zum Vergleich: Kanada hat ca. 37 Mio. Einwohner.

36 Millionen Personen mit Milliardenwerten, allein inden USA, die sich derzeit nur kompliziert zum Erwerb von Waren einsetzen lassen. Bis jetzt, denn mit der NetCents-Kreditkarte wird die Brücke von der Krypto- in das FIAT-Universum geschlagen, ohne komplizierte Vorgänge! MEINUNG AUTOR

NETCENTS TECHNOLOGY INC.*

Man kann von Kryptowährungen halten was man will. Fakt ist, dass es sie gibt und dass der Wert dieser Währungen viele hundert Milliarden USD beträgt. Obwohl 6% der weltweiten Händler schon Kryptowährungen als Bezahlung akzeptieren, bleiben den Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Ripple, Verge, Zen, Tron oder NEM die restlichen 94% der Welt verschlossen. Um etwas zu erwerben, muss z.B ein Bitcoin-Besitzer zuerst “echtes” Geld erwerben, das seinem Konto gutgeschrieben wird.

Wäre es nicht toll, wenn dies nicht mehr nötig sein müsste. Wäre es nicht toll, bei jedem Geschäft weltweit mit der im “Wallet” befindlichen Kryptowährung bezahlen zu können?

ZUSAMMENARBEIT MIT VISA

Im Gegensatz zu anderen Prepaid-Kryptowährungskarten auf dem Markt müssen NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK)-Karteninhaber keine Kryptowährung vorab auf ihre Karte laden, wodurch potenzielle Wertverlustverluste aufgrund steigender Kryptowährungswerte vermieden werden. Die NetCents-Kryptowährungskreditkarte ist direkt in die NetCents-Wallets der Benutzer eingebunden, sodass Karteninhaber die Kryptowährung direkt aus ihrem Wallet ausgeben können. Die NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK)-Kryptowährungs-Kreditkarte verfügt über Chip-, PIN-, Magnetstreifen- und NFC-Funktionen.

WACHSTUM

Nun ist NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) an einem Punkt angelangt, wo man nach jahrelanger Entwicklung Umsätze generiert, deren Entwicklung auf eine exponentielle Kurve hindeutet.

Im gesamten Jahr 2019 lag das abgewickelte Transaktionsvolumen bei 2,9 Million Dollar. Über 1/3 des gesamten Jahresvolumens wurde im Dezember 2019 erzielt (1,024 Mio. Dollar). Im Januar lag der Wert der Transaktionen bei 1,34 Mio. Dollar, um ihn im Februar auf über 2 Millionen zu steigen.

Netcents Wallet im Google Play Store

ZUKUNFT

Für Aufsehen hat kürzlich der Plan der Federal Reserve Bank, der Notenbank der USA, gesorgt, in dem angedacht wurde, einen digitalen Dollar ins Leben rufen zu wollen. NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) ist laut den Ausführungen in der News vom 6.4.2020 dafür gerüstet (NETCENTS DECLARES READINESS FOR EXPECTED US FEDERAL RESERVE “DIGITAL DOLLAR”).

Aber auch ohne den “Digitalen Dollar” kann man getrost einen interessanten Verlauf der Zukunft von NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) spekulieren

Durch unsere 54 Partnerschaften ist NetCents in 5,6% der Zahlungsbranche integriert und bietet uns direkten Zugang zu über 7 Millionen Händlern weltweit und Transaktionen in Höhe von 1,557 Billionen USD pro Jahr. Unser Ziel ist es, 1% dieser Transaktionen in Kryptowährung umzuwandeln, was Transaktionen in Höhe von 15,57 Mrd. USD pro Jahr entspricht. QUELLE: UNTERNEHMENSPRÄSENTATION.

Netcents erhält als Transaktionsgebühr durchschnittlich 3,5%. Gelingt es also, diesen Plan umzusetzen und das genannte Ziel zu erreichen, so wird man pro Jahr einen Umsatz von sage und schreibe 550 Mio. USD erzielen!

NetCents-CEO Clayton Moore hat schon einmal zuvor ein Payment-Business aufgebaut.

FAZIT:

Händlern fiel es bis dato oft schwer, Kryptowährungen als Bezahlung zu akzeptieren. Das resultierte aber nicht daraus, dass sie Bitcoin & Co nicht gerne annehmen würden, denn jede Währung ist gut und bringt Umsatz und Gewinn. Aber was ist bei einer Rückgabe oder einem Umtausch von Waren? Der Umtauschkurs könnte sich zum Negativen für den Händler verändert haben, was heißt, dass er bei einer Rückgabe wesentlich mehr “echtes Geld” refundieren muss als er ursprünglich erhalten hat.

Gleiches gilt auch für den Käufer im umgekehrten Sinn.

Die deutschen Online-Shopper schicken pro Jahr eine dreistellige Millionenzahl von Paketen an Amazon, Otto, Zalando und Co. zurück. MANAGER MAGAZIN

Somit ist dies von mir als wesentliches Problem für die Akzeptanz von Kryptowährungen identifiziert, dem sich NetCents Technology Inc. (WKN: A2AFTK) angenommen hat.

NetCents beseitigt dieses Risiko für Händler und bietet auch eine Lösung für den Konsumenten an, eine Kryto-Kreditkarte (powered by VISA), die sich bei einem Bezahlvorgang direkt aus dem Crypto-Wallet bedient.

Meinung: Wenn irgendjemand eine Brücke aus der milliardenschweren Kryptowelt in die billiardenschwere Konsumwelt schlagen kann, dann ist das für mich NetCents mit seinem System. Somit ist der eingangs getätigte Vergleich mit der Firma Paypal, die das Online-Bezahlsystem revolutioniert hat, nicht von der Hand zu weisen.

Ich glaube, dass die überproportional große Chance, die ein Investment in die NetCents-Aktie birgt, das Pennystock-Risiko bei weitem wettmacht.