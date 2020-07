Die Lust auf private Vorsorge fürs Alter dürfte den meisten Deutschen angesichts der mickrigen Anlagezinsen vergangen sein, befürchtet Dr. Marc-Oliver Lux von Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG in München

Der Garantiezins gilt jedoch nur für den Sparanteil der eingezahlten Beiträge. Denn von den Beiträgen werden noch Verwaltungskosten abgezogen. Nach einer Berechnung des Analysehauses Morgen & Morgen fielen bei Policen mit einer Laufzeit von zehn Jahren im Schnitt rund zwei Prozent für die Verwaltung und fast fünf Prozent für den Vertrieb an. Das führt unweigerlich zu negativen Renditen für den Sparer, vor allem bei kürzerer Policenlaufzeit: Im Normalfall dürfte bei diesen klassischen Policen die garantierte Leistung geringer sein als das, was der Kunde einzahlt.

Gerade das klassische Altersvorsorgeprodukt – die Lebensversicherung – hat in ihrer traditionellen Form mit garantierter Mindestverzinsung kaum mehr eine Existenzberechtigung. Der im Volksmund bekannte „Garantiezins“ ist eigentlich als Obergrenze für die Versicherer gedacht, damit sie Kunden nicht mit allzu kühnen Zinsversprechen ködern. Der Gesetzgeber hat diesen Zinssatz seit 2017 bei nur noch 0,90 Prozent jährlich fixiert.

Zum Glück gibt es ja noch die Überschussbeteiligung, könnte man denken. Doch auch da keine Entwarnung: Die Versicherer unterliegen dem gleichen Anlagedilemma im Nullzinsumfeld wie jeder andere Anleger auch. Seit Jahren sinkt daher die laufende Verzinsung in den Policen. Diese beinhaltet neben den Garantien auch die Überschüsse, die ein Versicherer anderweitig erzielt, und stellen einen wichtigen Teil für die Rendite der klassischen Policen dar. Im Marktdurchschnitt werden aber hier nicht mal mehr drei Prozent jährlich erreicht – zu wenig, um die oben genannten Kosten wesentlich überkompensieren zu können. Herbe Enttäuschungen gab es da schon bei vielen Anlegern, die bei Auszahlung feststellen mussten, dass die ursprünglichen Renditeprognosen weit verfehlt wurden.

In Zeiten des allgemeinen Zinsschwundes sind die Versicherer deshalb dazu übergegangen, neue Policen mit alternativen Garantiesystemen anzubieten und vermehrt Fondspolicen mit höherer Aktienquote zu propagieren, bei denen der Sparer bezüglich der erzielbaren Rendite selbst ins Risiko geht. Die Variantenvielfalt an neuen Versicherungsprodukten macht einen direkten Vergleich schwierig. Sicher ist jedoch, dass relativ teure Fondspolicenprodukte in Wettbewerb treten gegen sehr kostengünstige Indexfonds (ETFs), die sich jeder Anleger selbst zusammenstellen kann. Der dauerhafte Nutzen aus Renditegesichtspunkten bleibt somit fraglich.

Unser Rat: Sofern man mit der Police nicht gewisse schenkungs- und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzen will, lohnt sich der Abschluss einer Lebensversicherungspolice als langfristige Kapitalanlage in der Regel nicht. Da sind Direktinvestments in Aktien, Fonds und ETFs wesentlich interessanter und als Sparplan heutzutage ebenso einfach umsetzbar.

