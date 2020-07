Anhand des Chartbildes erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Der letzten beiden Handelstage im Juni waren noch einmal Gewinntage. Damit konnte im Chartbild die runde 12.000er-Marke und der Aufwärtstrend verteidigt werden, über den wir in den einzelnen Tagesanalysen (willst Du diese per E-Mail erhalten?) gesprochen hatten.

Als DAX-Dreieck war dies entsprechend dargestellt (Rückblick):

Bis zur 12.350 wurde die Range noch einmal im Juni durchschritten, bevor der neue Kalendermonat startete. Dort suchten die Marktteilnehmer noch am Mittwoch nach Orientierung und konnten dann am Donnerstag die Range an der Oberkante überschreiten. Hintergrund war die Vorfreude auf die Daten zum US-Arbeitsmarkt. Wegen des US-Unabhängigkeitstages am 4. Juli und dem damit einhergehenden Feiertag am Freitag wurden diese auf Donnerstag vorverlegt.

Um 14. 30 Uhr erfüllten sie nicht nur die positiven Erwartungen der Marktteilnehmer, sondern sie übertrafen diese zudem. Mit nur noch 11,1 Prozent Arbeitslosenquote im Juni, kommende von 13,3 Prozent im Mai, zeigt die US-Wirtschaft einen positiven Trend auf, der den Aktienmarkt beflügelte.

Im Zuge dieser Daten kam es zu einem neuen Verlaufshoch bei 12.658 Punkten und mit diesem zu einem neuen Mehr-Wochen-Hoch. Binnen weniger Tage entfernte sich der Index damit von der 12.000 und näherte sich erneut der 13.000er-Marke an.

Der Freitag stand im Zeichen der Konsolidierung und brachte die 12.500 kurzzeitig zurück auf den Kurszettel. Ohne weitere Impulse aus den USA fiel es dem DAX schwer, an den Schwung des Vortages anzuknüpfen.

Im Wochenverlauf blieb dennoch ein solider Gewinn von mehr als 400 Punkten zurück. Die entsprechende Bewegung sieht im Nachgang wie folgt aus:

Damit hat sich der Juli direkt in die Gewinnzone geschoben und knüpft an die Ergebnisse der vergangenen drei Monate nahtlos an. Das Momentum ist zwar abnehmend, jedoch mit weiterhin positiver Tendenz, wie folgende Übersicht von wallstreet-online aufzeigt:

Welche Erkenntnisse liefert das Chartbild als Ausgangsbasis für die neue Handelswoche?

Das eingangs skizzierte Dreieck wurde auf der Oberseite aufgelöst und damit die Range verlassen. Auch wenn der Aufwärtstrend des Dreiecks ein wenig nachjustiert werden musste, ist die Bewegung ab Mitte Juni klar zu erkennen: