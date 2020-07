2 Top-Diabetesaktien, die man jetzt kaufen kann

Seit seiner Gründung im Jahre 1876 ist Eli Lilly (WKN: 858560) ein Hauptakteur in der pharmazeutischen Industrie geblieben und hat eine Vielzahl von Insulinen und Diabetesbehandlungen in seinem Produktangebot. Ein ernsthafter Konkurrent von Eli Lilly ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Diabetesmarkt, das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Hier sind die Gründe, warum du vielleicht erwägen solltest, eine oder beide dieser Diabetesaktien in dein Portfolio aufzunehmen.

Im Jahr 2019 erreichte der Diabetesbehandlungs- und Arzneimittelmarkt in den Vereinigten Staaten eine bahnbrechende Bewertung von über 15 Milliarden Dollar. Bis 2025 wird erwartet, dass die Gesamtbewertung des US-amerikanischen und des europäischen Diabetesbehandlungsmarktes 16 bzw. 10 Milliarden Dollar übersteigen wird. Wenn du darüber nachgedacht hast, in Diabetesaktien zu investieren, gibt es einige, die derzeit besonders attraktive Kaufgelegenheiten darstellen.

1. Eli Lilly

Eli Lilly verfügt über eine beeindruckende Vielfalt an Insulin- und Diabetesmedikamenten, die derzeit auf dem Markt sind. Viele dieser Diabetesmedikamente, -behandlungen und -therapeutika waren für das Unternehmen bedeutende Umsatzträger. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind Eli Lillys Typ-2-Diabetesmedikamente Trulicity und Jardiance. Im Jahr 2019 beliefen sich die weltweiten Verkäufe von Trulicity auf mehr als 4 Milliarden Dollar, was einem starken Umsatzanstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verkäufe des Medikaments in den Vereinigten Staaten beliefen sich 2019 auf 3 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 25 % gegenüber 2018 entspricht. Was Jardiance betrifft, so beliefen sich die weltweiten Einnahmen des Medikaments im Jahr 2019 auf etwa 944 Millionen Dollar, eine Steigerung von 43 % gegenüber dem Vorjahr. Betrachtet man die Ergebnisse von Eli Lilly für das Gesamtjahr 2019 über alle Produktsegmente hinweg, so verzeichnete es einen Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte einen Umsatz von mehr als 22 Milliarden US-Dollar.

Im Zuge der andauernden Coronaviruspandemie stiegen Eli Lillys Einnahmen im Jahresvergleich deutlich an, wie das Unternehmen in seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2020 bekannt gab. In den ersten drei Monaten des Jahres erlebte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 15 % mit einem weltweiten Umsatz von fast 6 Milliarden US-Dollar. Die Auswirkungen der Verkäufe von Trulicity und Jardiance zeigten sich auch im Bericht für das erste Quartal 2020, wo die weltweiten Umsätze um 40 bzw. 31 % stiegen. Die weltweiten Verkäufe von Trulicity überstiegen im ersten Quartal des Jahres 1 Milliarde Dollar, wobei Jardiance in diesem Zeitraum etwa 267 Millionen Dollar der weltweiten Einnahmen des Unternehmens ausmachte. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) gab kürzlich grünes Licht für den Einsatz von Trulicity als vorbeugendes Medikament für Herzkrankheitspatienten.