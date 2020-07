Mit Discount-Zertifikaten auf den DAX können Anleger auch bei einem sinkenden Indexstand zu positiven Renditen gelangen.

Zum Missfallen aller Anleger wird die seit Jahren anhaltende Zinsflaute wohl noch länger andauern. Für Investoren, die derzeit zumindest zu über der Inflationsrate liegenden Kapitalerträgen kommen möchten und somit dem effektiven Kaufkraftverlust ihres Kapitals entgegenwirken wollen, führt nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Während das direkte Investment in eine Aktie, in einen Aktienindex oder in einen Aktienfond nur bei steigenden Aktienkursen Erträge abwerfen wird, bieten Anlage-Zertifikate, wie beispielsweise Bonus- oder Discount-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen Chancen auf hohe Erträge.

Die Anlage-Idee: Wie die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben, kann auch ein Investment in eine einzelne Aktie mit erheblichem Risiko verbunden sein. Für Anleger auf der Suche nach halbwegs „sicheren“ Erträgen ist somit ein Investment in einen breit gestreuten Aktienindex, wie beispielsweise in den EuroStoxx50-Index oder in den deutschen DAX (ISIN: DE0008469008), zu empfehlen. Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung des DAX in den nächsten Monaten zu überproportional hohen Renditen gelangen möchten, könnten eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.