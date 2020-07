Bei Ballard Power läuft es derzeit wie am Schnürchen. Erst kürzlich hat die Investmentbank Roth Capital das Kursziel für den kanadischen Wasserstoffspezialisten deutlich angehoben. Die neutrale Einschätzung musste einer klaren Kaufempfehlung weichen. Dabei wurde das Kursziel für Ballard Power von 10 US-Dollar auf 20-Dollar angehoben.

Alleine in dieser Woche ist Ballard Power extrem gestiegen. Kostete die Aktie vor Wochenfrist noch rund 12 Euro, explodierte die Aktie am Montag um über 13 Prozent. Einem unveränderten Dienstag folgten dann weitere Kursgewinne am Mittwoch von über vier Prozent. Die nächsten Anstiege von fast acht Prozent und noch einmal fünf Prozent zum Wochenausklang führten zu einem Wochenschlusskurs von 16,25 Euro.

Ballard Power steht damit auf dem mit Abstand höchsten Stand seit der Jahrtausendwende. Dabei zeigt der Höchstkurs aus dem Jahr 2000 wie groß das mittel- und langfristige Potenzial von Ballard Power noch ist. Damals kostete die Aktie mehr als 6 Mal so viel!

