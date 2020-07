David Gramzow: Immobilieninvestment – Die wichtigsten Anlagestrategien im Überblick

Angesichts der steigenden Investmentnachfrage und des anhaltend hohen Preisniveaus differenzieren sich auf dem Immobilienmarkt immer speziellere Investmentstrategien aus. Auch Krisen wie die Corona-Pandemie haben einen großen Einfluss darauf, wie in Immobilien investiert wird. Große Unterschiede gibt es vor allem hinsichtlich des Risikoprofils und der zu erwartenden Rendite. In diesem Artikel von Immobilienexperte David Gramzow lernen sie die wichtigsten Segmente kennen.

Auswirkungen der Corona-Krise auf den Immobilienmarkt

Anders als in vielen anderen Branchen zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Immobilienmarkt bislang überschaubar. In den zehn größten deutschen Städten halten sich die Preise für Häuser und Wohnungen weitgehend stabil. Experten sehen darin einen Anlagetrend hin zu mehr Sicherheit. Vor allem Wohnimmobilien sind nach wie vor sehr gefragt. Hierfür sind vor allem die geringen Risiken und die langfristig verlässlichen Einnahmen verantwortlich, die sie für viele Investoren zu einem sicheren Hafen in stürmischen Zeiten machen. Es gibt aber auch andere Anlageklassen, die in Krisenzeiten Chancen bieten.

Darin unterscheiden sich verschiedene Risikoklassen bei Investments

Grundsätzlich unterscheidet man bei Immobilien-Investments vier Segmente:

Core

Core+

Value Add

Opportunistic

Diese unterscheiden sich hinsichtlich des Standort- und Objektrisikos, der Haltedauer, des verfügbaren Eigenkapitals und der Renditeerwartung. So gehen etwa mit geringen Objektqualitäten größere Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen und damit auch größere Wertschöpfungspotenziale einher. Auch besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass sich die Infrastruktur einer einfachen Lage verbessert, wodurch auf lange Sicht Gewinne realisiert werden können. Allerdings ist das Risiko dabei auch höher, weshalb eine Investition dieser Kategorie nicht zu jeder Strategie passt. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Unterschiede vor.

Core Investments – für sicherheitsorientierte Investoren

Bei Core-Immobilien handelt es sich um hochwertige Bestandsimmobilien und Neubauten. Sie weisen eine hohe Objektqualität auf und sind nicht bis kaum von Instandhaltungsmängeln betroffen. Die Bodenrichtwerte sind im höheren Bereich angesiedelt. Weitere Eigenschaften sind ein geringer Leerstand und langfristige Mietverhältnisse mit stabilen Erträgen.