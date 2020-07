Nach gutem Start in das Jahr 2020 kommt der Großteil der Geschäftstätigkeit von Adidas

durch das Coronavirus zum Erliegen. Der CEO Kasper Rorsted versuchte ab diesem Zeitpunkt betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber für die Publicity von Adidas suboptimal, den Konzern durch die Krise zu manövrieren. Aus der Perspektive so mancher Moralapostel reihte sich im Management ein Fehler an den nächsten. Es begann mit der Ankündigung, die Miete für die Läden auszusetzen. Es folgte die Sicherung eines öffentlichen KfW-Kredits über 2,4 Milliarden Euro und endet mit Fehlsteuerungen in der US-Rassismus-Debatte. Wenn sich der Fokus der Öffentlichkeit wieder wegverlagert, wird für die Aktionäre ein so hoher Firmenwert bleiben, der in Anbetracht der Schwierigkeiten zu erreichen war.

.

Zum Chart

.

Die Performance der Adidas-Aktie fiel im Bezug zur Benchmark Dax auf Jahressicht um 15 % schlechter aus. Dies mag daran liegen, dass das Jahr davor (2019) ein fulminantes Jahr für den Sportartikel-Konzern war. Es spricht nichts dagegen, dass Adidas wieder diese Vorkrisen-Dynamik erreicht und beim Kurs zu alten Höhen aufschließt. Bis zum Widerstand bei 290 Euro hat der Wert noch 20 % Potenzial. Wie schnell diese Lücke geschlossen wird, hängt auch für Adidas in erster Linie vom globalen Kampf gegen das Covid-19 Virus ab. Ende des Q1 2020 waren 70 % der Stores weltweit geschlossen und der Zuwachs im E-Commerce von 55 % im März konnte erwartungsgemäß den Rückgang nicht kompensieren. Unter dem Strich blieb ein Umsatzminus im Q1 von 19 %. Wie auch die bekannten Indizes konnte Adidas ab Mitte März einen Aufwärtstrend ausbilden, der noch immer intakt ist. Aktuell hat der Kursverlauf die untere Begrenzung tangiert und bewegt sich in Richtung Widerstand bei 254,87 Euro nach oben. Die Kurschance überwiegt auf der Long-Seite, nachdem die Lücke auf 290 Euro wahrscheinlich heuer geschlossen wird.