Marktkommentar: Werden die Folgen für die Realwirtschaft ignoriert?

Trotz der Corona-Pandemie und der Konjunkturflaute treiben die Anleger die Aktienkurse weiter in die Höhe.

Nach dem verlängerten Wochenende bildete der Nasdaq bereits im vorbörslichen Handel ein neues Allzeithoch aus. Die zu frühe Wiedereröffnung der US-Wirtschaft, die steigenden COVID-Zahlen und die schwächeren Wachstumsaussichten scheinen die Hoffnungen auf mehr geldpolitische und fiskalische Hilfe zu nähren. Der RSI deutet auf einen überkauften Zustand hin, sodass die Skepsis gegenüber der vor einer Woche eingeleiteten Rallye zunehmen könnte. Ein starker Unterstützungsbereich wäre bei 10.300 Punkten zu finden.

EURUSD unternimmt am Montag einen weiteren Versuch vor, um aus der Seitwärtsrange zwischen 1,12 und 1,1280 auszubrechen. Die verbesserte Risikostimmung an den weltweiten Aktienmärkten überschattet die dovischen Kommentare von EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau und die nach unten angepasste US-BIP-Prognose von Goldman Sachs. Das Paar wird rund 50 Pips höher gehandelt und könnte sich den nächsten wichtigen Widerständen bei 1,1340 und 1,14 nähern.

Der DE30 konnte zum Wochenbeginn deutlich höher eröffnen und den Abstand zur Marke von 13.000 Punkten verringern. Am 9. Juni erlebte der Index bei 12.935 Punkten eine scharfe Umkehr und verlor kurzzeitig über 10% an Wert. Im Falle einer korrektiven Bewegung könnten sich die Händler vorerst auf die Hochs vom Donnerstag und Freitag bei 12.635 Punkten konzentrieren.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.