Nach dem feiertagsbedingten Aussetzen der US-Börsen am Freitag greifen NASDAQ & Co. heute wieder in den Handel ein - und werden damit bei der BioNTech Aktie wieder kursbestimmend. Im Handel an der Frankfurter Börse tat sich am Freitag nahezu nichts, an der US-Börse könnte dies nun zum Wochenstart wieder anders aussehen. Den Handel am Donnerstag hatte die BioNTech Aktie bei 63,27 Dollar nach einem Tagestief bei 62,73 Dollar ...