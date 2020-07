Tarifrunde am Bau – Gegensätzliche Wahrnehmung

Schon zu Jahresbeginn war abzusehen, dass es in der Tarifrunde 2020 am Bau hoch her gehen würde. Corona nun mit am Tisch sitzend, verschärft das komplizierte Verhältnis zwischen IG BAU, den Arbeitgeberverbänden ZDB (verhandlungsführend) und HDB noch.

Nach drei ergebnislosen Tarifverhandlungen ohne ein nennenswertes Angebot der Betriebe hat Verhandlungsführer Carsten Burckhardt am 25.6. den Abbruch angekündigt und so den Weg in die Schlichtung eröffnet. Es wäre für das Bauhauptgewerbe die dritte in Folge seit 2016. Doch wann die Tarifparteien beim auserkorenen Schlichter, Bundessozialgerichtspräsident Rainer Schlegel, vorsprechen, war zum Wochenende noch offen. Es fehlt das formell erklärte Scheitern durch die Gewerkschaft, sagt uns Heribert Jöris, Geschäftsführer für Sozial- und Tarifpolitik beim ZDB.