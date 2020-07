Schon mehrfach haben wir Sie auf Northern Bitcoin aufmerksam gemacht. Zuerst am 9.11.2018. bei einem Kurs von 21 Euro. Inzwischen hat sich die Notiz nahezu vervierfacht. Aktuell 75 Euro. Durch die Fusion mit der US-Gesellschaft Whinstone mutieren die Frankfurter von einem Bitcoin-Produzenten zum Betreiber eines gewaltigen Rechenzentrums. Folgerichtig wurde umfirmiert in Northern Data. Alles dreht sich um das High-Performance-Computing (HPC). Dabei arbeiten tausende Hochleistungsrechner parallel. Northern Data sieht darin eine Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung. Schlagworte sind Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Blockchain oder neue Mobilfunkstandards. CEO Aroosh Thillainathan berichtet von einer Inbetriebnahme des Rechenzentrums im zweiten Quartal. Noch im laufenden Jahr soll die Leistung 1.000 Megawatt erreichen, bis 2023 sind 3,6 Gigawatt geplant. Jetzt ist Block.One, ein Spezialist für Blockchain-Software, eingestiegen. Ein Ritterschlag! Denn Block.One ist gut bei Kasse. Mehr als 4 Milliarden Dollar cash stehen zur Verfügung. In einem ersten Schritt hat sich Block.One mit 3,64% bei Northern Data beteiligt. Die Kapitalerhöhung spülte rund 20 Millionen in die Firmenkasse. Der neue Anteilseigner startet gerade eine Social Media Plattform, die Twitter und Facebook Konkurrenz machen soll. Unter Einsatz von HPC-Rechnern! Eine aktuelle Analystenstudie der Baader Bank geht in die Vollen und nennt als Kursziel 184 Euro. Laut dem Research explodiert der Umsatz im laufenden Jahr von 9,5 auf 137 Millionen. Der Nettogewinn soll von minus 14 auf ca. 30 Millionen ins Plus drehen. Bis 2022 sollen sich Umsatz und Erlös sogar auf 493 bzw. 123 Millionen vervielfachen. Fazit: Die Wachstumsprognosen sind sehr sportlich. Wir sehen die Aktie als spekulativen Kauf.