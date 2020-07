DE30: Europäische Aktien beginnen die Woche in positiver Stimmung

++ Chinesische Aktien steigen auf Zweieinhalb-Jahreshoch ++ DE30 nähert sich 12.959 Punkten ++ Vorstandschef von der Commerzbank (CBK.DE) bietet Rücktritt an; Aufsichtsratschef kündigt ++



Die europäischen Indizes eröffneten die heutige Sitzung höher und folgten damit den asiatischen Indizes. Der Shanghai Composite stieg um über 5,0%, da sich die Anleger mit billigen Krediten eindeckten, um in die Wirtschaft zu investieren, von der Analysten voraussagen, dass sie sich schneller und besser erholen werde als andere große Länder, die mit neuen Infektionswellen zu kämpfen haben.

Die Investoren begrüßten auch die Tatsache, dass die Europäische Kommission die bedingte Zulassung des antiviralen Medikaments Remedesivir von Gilead (GILD.US) für den Einsatz in der EU erteilt hat, womit es das erste zugelassene Medikament zur Behandlung des Coronavirus in der Region ist. „Wir werden nichts unversucht lassen in unseren Bemühungen um wirksame Behandlungen oder einen Impfstoff gegen das Coronavirus", sagte Stella Kyriakides, die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Freitag. In der Zwischenzeit schloss Großbritannien mit Sanofi (SAN.FR) und GlaxoSmithKline (GSK.UK) einen Vertrag im Wert von 500 Millionen GBP (624 Millionen USD) über 60 Millionen Dosen eines potenziellen Impfstoffs ab, wie die Sunday Times berichtet. Diese Nachrichten überschatteten die steigende Zahl der COVID-19-Neuinfektionen. Am Samstag meldete die WHO über 200.000 neue Fälle über einen Zeitraum von 24 Stunden, was einen neuen Rekord darstellt, von denen 130.000 Fälle in den USA gemeldet wurden. Florida und Texas meldeten am Samstag einen Rekordanstieg der täglichen Neuerkrankungen, während die Fälle in 39 Bundesstaaten zunahmen.

Der DE30 eröffnete die heutige Sitzung höher, nachdem der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Mai auf 10,4% gestiegen war. Die heutigen Daten lagen jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die von einem 15%igen Anstieg ausgingen und der Auftragseingang der Fabriken ist im Vergleich zum Februar immer noch 30,8% niedriger. Der Index nähert sich dem wichtigen Widerstand von 12,959 Punkten. Sollten die Bullen in der Lage sein, über dieses Niveau hinaus zu steigen, dann wird der Weg zum Allzeithoch bei 13.816 Punkten frei. Gelingt es den Verkäufern jedoch, die Kontrolle wiederzuerlangen, dann könnte die Unterstützung bei 12.623 Punkten gefährdet sein. Quelle:xStation 5

DE30-Mitglieder um 10:53 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die Deutsche Bank (DBK.DE) hat wegen der anhaltenden Pandemie „einige Teile der Restrukturierung um etwa sechs Wochen verzögert", berichtet die Financial Times unter Berufung auf Finanzvorstand James von Moltke. Das Unternehmen sei jedoch „auf dem richtigen Weg, die Ziele zu erreichen, die wir uns für 2020 gesetzt haben", sagte von Moltke.

Die Deutsche Bank (DBK.DE) startete die heutige Sitzung mit einer bullischen Kurslücke. Sollte sich die Stimmung verschlechtern, könnte der Widerstand bei 9,19 EUR ins Spiel kommen. Sollte es den Verkäufern jedoch gelingen, den Anstieg hier zu stoppen, wäre eine Abwärtsbewegung auf 7,83 EUR möglich. Quelle: xStation 5

Die Personalchefin von Adidas (ADS.DE), Karen Parkin, verließ ihren Arbeitsplatz wegen angeblicher Rassendiskriminierung. Parkin, die auch Mitglied des Vorstands war, war seit 23 Jahren im Unternehmen tätig. „Ihre Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, spiegelt das Engagement und ihre Überzeugung wider, dass ein neuer Personalleiter das Tempo des Wandels, das Adidas in dieser Zeit braucht, am besten vorantreiben wird", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende von Adidas, Igor Landau. Das Unternehmen hat sich nun verpflichtet, mehr schwarze Mitarbeiter einzustellen und in mehr Universitätsstipendien für schwarze Mitarbeiter zu investieren, nachdem es mit mehreren Protesten von Mitarbeitern gegen internen Rassismus konfrontiert war. Es hat außerdem 120 Millionen USD (94 Millionen GBP) für schwarze Gemeinden zugesagt. In der Zwischenzeit hat sich der Umsatz des Unternehmens in China wieder erholt, während der Absatz in Großbritannien weiterhin Anlass zur Sorge gibt.

Die Commerzbank (CBK.DE) gab am Freitag bekannt, dass ihr Vorstandschef, Martin Zielke, seinen Rücktritt angeboten habe. Auch der Aufsichtsrat Stefan Schmittmann bestätigte, dass er im kommenden Monat zurücktreten werde, da das Unternehmen den Verlust von Filialen und Arbeitsplätzen bestätigte. In der vergangenen Woche berichteten deutsche Medien, dass die Bank im Rahmen von Sparplänen erwäge, in den kommenden Jahren Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen und Hunderte von Filialen zu schließen.

Volkswagen (VOW1.DE) werde 1 Milliarde EUR investieren, um sein Werk in Emden auf Elektroautos umzurüsten, berichtete das Handelsblatt.



