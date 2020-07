FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Schwung aus den vergangenen Handelstagen mit in die neue Woche genommen. Positive Impulse lieferten am Montag deutliche Kursgewinne an Asiens Börsen. Dort ging es vor allem in Festlandchina mit den Kursen kräftig aufwärts. Angefeuert wurde die Rally von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung "Securities Times", in dem Reformen des Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positiv für Aktien herausgestellt wurden.

Der Leitindex Dax war im frühen Handel bis auf rund 12 843 Punkte in die Höhe geschnellt und hatte sich damit wieder seinem bisherigen Hoch nach dem Corona-Crash von 12 913 Punkten von Anfang Juni genähert. Am frühen Nachmittag stand der Dax noch 1,96 Prozent im Plus bei 12 773,94 Punkten.