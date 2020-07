Neue Robeco-Studie zeigt: Man kann vorhersagen, wann die Zinssätze steigen werden

Die Rentenmarktrenditen schwanken im Lauf der Zeit erheblich, was vor allem auf Veränderungen der Ertragsrenditen auf Anleihen zurückzuführen ist. Es ist deshalb sehr verlockend, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie Bewegungen von Anleihen systematisch vorhergesagt werden können. In den letzten Jahrzehnten ist man deshalb in vielen Studien dieser Frage nachgegangen. Bisher gibt es jedoch nur wenige Belege, und die vorhandenen Studien standen vor drei großen Herausforderungen.

Erstens waren ihre Stichproben normalerweise recht klein und häufig auf den US-Rentenmarkt und den Zeitraum nach 1980 beschränkt, in dem die Zinssätze generell zurückgingen. Derzeit sind viele Anleger aber eher wegen eines möglichen Zinsanstiegs besorgt. Zweitens bedienten sich die vorhandenen Studien meist unterschiedlicher Methoden, um die Vorhersagbarkeit ausgehend von relativ kleinen Stichproben zu untersuchen. Deshalb gibt es Bedenken in Bezug auf das Data-Mining. Drittens wurden in den meisten Studien prädiktive Regressionen verwendet, um die statistische Signifikanz zu überprüfen, sodass bei vielen Studien Zweifel an der Signifikanz ihrer Ergebnisse bestehen.