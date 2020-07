Nur eine Richtung kennt heute Deutsche Bank. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund vier Prozent. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 9,20 EUR. Daher hat Deutsche Bank es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Wenn es danach geht, verläuft Deutsche Bank nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 7,30 EUR befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

