Am 3. August stehen bei Siemens Healthineers die Zahlen zum dritten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzminus von 6 Prozent. Das bereinigte EBIT soll um 29 Prozent sinken. Die Pandemie dürfte in fast allen Bereichen ihre Spuren hinterlassen. Vor allem der Diagnostik-Bereich dürfte betroffen sein. Bei den eigenen Corona-Tests dürfte die Nachfrage nicht ganz so hoch wie erhofft sein. Das spezielle ...