Klöckner & Co. macht den früheren ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens. „Guido Kerkhoff soll mit Ablauf der Hauptversammlung im Mai 2021 Gisbert Rühl als Vorsitzender des Vorstands nachfolgen”, kündigt der Duisburger Stahlkonzern am Montag an. Kerkhoff war in den Jahren 2018 und 2019 Vorstandsvorsitzender des ThyssenKrupp-Konzerns und wird mit Wirkung zum 1. September 2020 in den ...