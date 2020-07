Bei der Commerzbank wird Aufsichtsratschef Schmittmann das Gremium Anfang August verlassen, er legt seinen Posten nieder. CEO Zielke will bis spätestens Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheiden. Er will damit den Weg für einen Neuanfang frei machen. Schmittmann will zugleich aufkommende Personaldebatten verhindern.Die Kritik an der Führung hat sich zuletzt verschärft. Manch einem Investor war das Ziel, bis 2023 eine ...