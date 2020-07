Am Freitag hatte der DAX den Ausbruch getestet und für gut befunden. Heute stieg er weiter und erreichte nahezu die Trendlinie um die 13000. Im Wochenchart sieht man die Situation gut. Bei einem Überschreiten, gewinnt das Gap bei 13500 an Anziehungskraft. Damit die 13000 überwunden werden können, muss der DOW die 27000 überwinden. Wir befinden uns also schon wieder an Widerständen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.