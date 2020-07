PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Zum Auftakt in die neue Handelswoche verwiesen Marktbeobachter auf eine starke internationale Börsenstimmung als Unterstützungsfaktor. Neben Hoffnungen auf Fortschritte bei einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 wirkten auch sehr positive Vorgaben von den chinesischen Aktienbörsen unterstützend.

Der Budapester Bux legte um 1,55 Prozent auf 36 489,42 Zähler zu. Die Papiere der ungarischen OTP Bank zogen um 4,2 Prozent an. Die Pharmaaktie Gedeon Richter steigerte sich um 0,4 Prozent. Bei den weiteren Blue Chips MOL (plus 0,05 Prozent) und MTelekom (minus Prozent) verhielten sich die Anleger zurückhaltend.

In Warschau stieg der Wig-20 um 0,98 Prozent auf 1818,55 Einheiten. Für den breiter gefassten Wig ging es um 1,02 Prozent höher auf 51 480,18 Punkte. Bankenwerte standen in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere des Branchenprimus PKO Bank steigerten sich um 1,3 Prozent. Die Aktionäre der Bank Pekao konnten ein Kursplus in Höhe von zwei Prozent verbuchen. Die Titel der Alior Bank verteuerten sich um 1,3 Prozent. Die Papiere des Kupferkonzerns KGHM rückten um 2,9 Prozent vor.

Höher ging es auch an der Moskauer Börse. Der russische Leitindex RTS steigerte sich um 0,97 Prozent auf 1247,14 Punkte.

An der Börse in Prag wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt./ste/pma/APA/men