Varta – Kursknaller erinnert an WDI…

Liebe Leser, Varta erinnert an Wirecard. Natürlich nicht im Kursverlauf, im Gegenteil und zum Glück. Aber in Sachen Leihekosten bei der Aktie und damit auch in Sachen Volatilität, die implizit gegeben ist. Wie sich dies äußert? Nun, in Papieren, wie wir sie in unserem Börsendienst täglich für unsere Abonnenten parat haben. Wie wäre es hiermit? Discount-Zertifikat Cap 90 Euro, Laufzeit Dezember 20. Die Aktie dürfte 15 Euro fallen und man nimmt denn 35% Rendite p.a mit! Dies ermöglicht die Volatilität. 35% bei 26% Rabatt zur Aktie – dies klappt mit dem Discounter mit WKN MC98BL. Wer mehr solche Ideen mag, der kann unseren Börsendienst hier gerne testen. Schönen Handelstag allen. VG Euer TEAM FR